Unglück im Chempark : Nach Explosion in Leverkusen – Oberbergischer Kreis warnt vor Rauchwolke

Nach Explosion in Leverkusen – Oberbergischer Kreis warnt vor Rauchwolke

Radevormwald/Hückeswagen Nachdem es im Chempark in Leverkusen einen Unfall gegeben hat, werden nun auch Bürger in Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth aufgefordert, Fenster und Türen wegen möglicher Gesundheitsschäden zu schließen.

Nach einer Explosion im Chempark in Leverkusen zieht eine Rauchwolke über die Region. Auch für die drei Kommunen im Norden des Oberbergischen Kreises wurde gegen Mittag über die Apps Nina und Katwarn ein Warnung herausgegeben: „Bitte begeben Sie sich im Bereich der Stadtgebiete Hückeswagen , Radevormwald und Wipperfürth vorsorglich in geschlossene Räume.“ Es sollen Fenster und Türen geschlossen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abgestellt werden. Bei Bedarf sollten die Nachbarn gewarnt werden, zugleich bitten die Sicherheitskräfte, die Notrufe von Polizei und Feuerwehr nicht durch Nachfragen zu blockieren sondern für Notfälle frei zu halten.

Bei der Explosion in Leverkusen, die gegen 9.30 Uhr geschah, ist nach neuesten Stand ein Mann ums Leben gekommen. 16 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der Brand an der Unglücksstelle konnte inzwischen gelöscht werden. Die Polizei hat während des laufenden Großeinsatzes aus Sicherheitsgründen das Autobahnkreuz Leverkusen-West gesperrt, ebenso die Fahrbahnen zwischen Kreuz West und Kreuz Leverkusen in beide Richtungen.