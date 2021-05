Ergebnisse des Impfgipfels : Kinder ab 12 Jahren sollen sich ab 7. Juni um Impftermin bemühen können

Die Kanzlerin am Donnerstag in Berlin. Foto: dpa/Annegret Hilse

Berlin Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich bald gegen das Coronavirus impfen lassen. Weil aber Impfstoff immer noch knapp ist, könnten Termine nicht kurzfristig vorhanden sein. Ein sicherer Schulbetrieb soll auch unabhängig von der Impfung garantiert sein.

Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer in Berlin sagte, können sie sich ab dem Ende der Priorisierung, also in der Regel ab dem 7. Juni, um einen Impftermin bei den niedergelassenen Ärzten oder auch in den Impfzentren bemühen. Da es dafür aber keine zusätzlichen Impfstofflieferungen gebe, bedeute dies aber womöglich, dass Termine nicht kurzfristig verfügbar seien. Ein sicherer Schulbetrieb werde indes auch in Zukunft gewährleistet sein unabhängig davon sein, wie viele Schülerinnen und Schüler ein Impfangebot wahrnehmen.