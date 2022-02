Tot-Impfstoff gegen Covid-19 : Novavax-Impfstoff soll ab nächster Woche zum Einsatz kommen

Berlin Bereits ab kommender Woche soll der neue Novavax-Impfstoff von den Bundesländern eingesetzt werden. Das sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Vor allem in medizinischen Einrichtungen soll der Impfstoof zum Einsatz kommen.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag gesagt, dass am (heutigen) Montag 1,4 Millionen Dosen erwartet würden. Gehofft wird, dass der Novavax-Impfstoff eine Alternative für all jene ist, die Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe haben. Aber ob sich das in breiterem Umfang auswirkt, ist nicht sicher. Die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna sind mRNA-Impfstoffe. Das hat manche misstrauisch gemacht, denn vor Corona gab es noch keine zugelassenen mRNA-Impfstoffe.