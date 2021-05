Impfkampagne : Lieferprobleme beim Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson

Der US-Konzern Johnson & Johnson ist einer von vier in der EU zugelassenen Impfstoffherstellern. Foto: Frank Hoermann/dpa

Brüssel/Leiden Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat Probleme mit der Lieferung. Dies liegt an Ausfuhrbeschränkungen und Produktionsausfällen.

Der US-Hersteller Johnson & Johnson hat nach Angaben aus EU-Kreisen Lieferprobleme bei seinem Corona-Impfstoff angezeigt. Die für das zweite Quartal erwarteten 55 Millionen Impfstoffdosen würden wohl nicht erreicht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag in Brüssel. Hintergrund seien ein bereits bekannter Produktionsausfall in den USA sowie Ausfuhrbeschränkungen der US-Behörden für fertig produzierten und verpackten Impfstoff.