Datum, Impfstoff, Schulbesuch : NRW will Kinder möglichst zügig impfen

Düsseldorf/Berlin Ab 7. Juni können Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden, wenn die EU-Behörde grünes Licht gibt. Der Bund will bis August 6,4 Millionen Dosen bereitstellen. Spahn bekräftigt zum Impfgipfel, dass Kinder auch bei eingeschränkter Empfehlung der Stiko geimpft werden können.

Die Länder können für die Kinder Angebote in Impfzentren machen oder Programme auflegen. Vor allem aber sollen die Kinder von den Kinder- und Hausärzten geimpft werden. Überlegungen zu großflächigen Impfaktionen in der Schule sind damit vom Tisch. „Wenn der Impfstoff für über Zwölfjährige zugelassen ist, kann er ab dem nächsten Tag in Praxen verimpft werden“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Kinder- und Jugendärzte können ihn im Rahmen der Zulassung und der Verfügbarkeit nutzen.“ Idealerweise würden zuerst Minderjährige mit Vorerkrankungen geimpft. Spahn betonte, dass eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) dafür nicht zwingend sei. Die Stiko will in den nächsten eineinhalb Wochen entscheiden. Stiko-Chef Thomas Mertens hat bereits erklärt, dass die Kommission die Corona-Impfung für vorerkrankte Kinder empfehlen will, aber eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder nicht für sinnvoll hält. Die Entscheidung, ob ein Kind geimpft wird, will die Politik damit Ärzten und Eltern überlassen.