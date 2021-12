Corona-Totimpfstoff : EMA vor Entscheidung über Zulassung von Novavax

Amsterdam Das Unternehmen hatte die Marktzulassung in der EU im November beantragt. Nach der Prüfung durch die Arzneimittelbehörde muss die EU-Kommission noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache. Das Vakzin ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA- noch ein Vektor-Impfstoff.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA könnte am Montag über eine Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax entscheiden. Die zuständige Experten-Kommission werde dann in einer außerordentlichen Sitzung den Zulassungsantrag behandeln, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Bisher sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen worden.