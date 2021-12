Telefonaktion zur Corona-Imfpung : Was Ärzte den RP-Lesern geraten haben

Mönchengladbach Drei Ärzte aus Mönchengladbach haben mehr als 70 RP-Leser telefonisch und per Mail zu ihren Impfsorgen und -anliegen beraten. Das Klientel war bunt gemischt, ebenso die geschilderten Probleme. Wir geben einen Überblick zu den meistgestellten Fragen zur Impfung.

Sind Kreuzimpfungen sinnvoll? Die Datenlage zeige, dass Kreuzimpfungen – also ein mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) nach einem Vektorimpfstoff (Astrazeneca oder Johnson & Johnson) – besonders wirksam waren, erklärt Becker. Daher sei das Boostern mit einem mRNA-Impfstoff zu empfehlen – bei den Über-30-Jährigen mit dem Vakzin von Moderna. Auch wenn die Erstimpfung mit Astrazeneca und die Zweitimpfung mit Biontech erfolgt ist, könnte problemlos die Boosterimpfung mit Moderna erfolgen. Randerath empfiehlt, dass die Drittimpfung mit dem selben Vakzin wie die Zweitimpfung gemacht werden sollte – sofern das möglich ist. Ein Wechsel auf einen anderen mRNA-Imfpstoff (also von Biontech zu Moderna oder umgekehrt) sei aber ebenfalls möglich.

Sind die Impfstoffe sicher? Ja. Zu den Impfreaktionen gehören relativ häufig grippe-ähnliche Symptome, Müdigkeit, Übelkeit oder Durchfall. „Die zeigen einfach nur, dass das Immunsystem auf die Impfung reagiert und sich anstrengen muss, das sind also eigentlich gewünschte Effekte, auch wenn sie für den Einzelnen unangenehm sein können“, erklärt Becker. Die Beschwerden dauern nur wenige Stunden oder Tage an. Impfkomplikationen sind „gravierende und zumindest vorübergehend bedrohliche Erkrankungen, die aufgrund der Impfung zustande kommen“, führt die Ärztin aus. Dazu zählen Thrombosen (bei Vektorimpfstoffen) und Herzmuskelreizungen (bei mRNA-Impfstoffen). Aber: „Solche Impfkomplikationen sind bei den mRNA-Impfstoffen extrem selten und in der Regel spontan rückläufig, das heißt sie werden kontrolliert, aber sie müssen noch nicht einmal besonders behandelt werden. Dennoch muss man sie ernst nehmen.“ Gemessen an den Krankheitsbildern oder Komplikationen, die eine Covid-Erkrankung hervorrufen kann, sind die Impfrisiken aber sehr klein. Randerath ergänzt, dass mittlerweile so viele Impfungen verabreicht wurden, dass man in Zukunft von neuen, bisher unbekannten Risiken nicht mehr ausgehen muss.