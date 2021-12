Erneute Kehrtwende : NRW erlaubt nun doch Impfungen an den Feiertagen

Düsseldorf Ursprünglich sollten die Impfstellen der Kommunen an den Festtagen geschlossen sein. Dass sei ein Wunsch der Behördenleiter gewesen, sagte Minister Laumann im Landtag – und erlaubt nun doch, dass an den Feiertagen weiter geimpft werden kann.

Nach dem angepassten Erlass zu den Fristen bei den Auffrischungsimpfungen vollzieht die Landesregierung auch in einem weiteren Punkt eine Kehrtwende: Die Landesregierung erlaubt nun doch Impfungen auch an den Feiertagen. Das erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag im Landtag. Laumann verteidigte den ursprünglichen Erlass, wonach Impfungen an den Weihnachtstagen und Neujahr untersagt waren.

Laumann verwies zugleich auf den Impffortschritt in NRW. Allein am Mittwoch seien an einem Tag, 400.000 Menschen geboostert worden. Insgesamt hätten 5,4 Millionen Menschen eine Auffrischung in NRW erhalten. Der Beitrag von NRW zu den von den Ministerpräsidenten ausgegebenen 30 Millionen Booster-Impfungen liege bei 6,5 Millionen. Angesichts dieser Zahlen müsse man auch mal verstehe, dass den Menschen ermöglicht werde, das Weihnachtsfest mit ihren Lieben zu feiern und am 27. Dezember wieder ins Impfgeschehen einzusteigen. Laumann erklärte allerdings, dass man es den Kommunen nun freistelle, ob sie ihre Impfstellen betreiben wollen. „Das ist eine befriedigende Lösung“, sagte der NRW-Gesundheitsminister.