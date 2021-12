Nach zweifacher Impfung : Moderna erzeugt schwächere Immunantwort gegen Omikron als gegen frühere Varianten

Die Ergebnisse wurden bisher als Preprint veröffentlicht, also noch nicht in einer von Experten begutachteten Fachzeitschrift. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Den Daten aus Laborversuchen zufolge hatten Geimpfte vier Wochen nach der zweiten Dosis wesentlich weniger Antikörper gegen die neue Virusvariante als gegen bestimmte frühere Varianten im Blut. Nach einer Booster-Impfung stieg die Anzahl der gegen Omikron gerichteten Antikörper jedoch nach rund zwei Wochen deutlich an.

Eine zweifache Corona-Impfung mit dem Vakzin des US-Herstellers Moderna sorgt Labordaten zufolge für eine schwächere Abwehrreaktion des Körpers gegen die neue Omikron-Variante. „Das könnte zu einem erhöhten Risiko einer Covid-Erkrankung führen“, schreiben US-Forscher - darunter Mitarbeiter der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) und von Moderna - in einer Studie, die als Preprint veröffentlicht wurde, also nicht in einer von Experten begutachteten Fachzeitschrift.