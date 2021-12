Apothekerverband warnt : Corona-Impfstoff für Kinder könnte nicht reichen

Ein Kind wird geimpft (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Laci Perenyi/Laci Perenyi

Düsseldorf Am 17. Dezember startet das Impfen der Fünf- bis Elfjährigen in NRW. Doch die Praxen haben wohl mehr Dosen bestellt, als geliefert werden können. Der Apothekerverband appelliert an die Ärzte, über 30-Jährigen Moderna zu geben.