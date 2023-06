Zerstörung des Wasserkraftwerks Staudamm-Katastrophe in der Ukraine – was wir wissen und was nicht

Die Verwüstungen: Der Staudamm und das Wasserkraftwerk sind nach Angaben beider Kriegsparteien schwer beschädigt. Der nahe der Kriegsfront gelegene und Mitte der 1950er-Jahre in Betrieb genommene Staudamm ist zu großen Teilen zerstört. Aus dem Stausee fließt das Wasser ab. Behörden in Cherson sprachen am Mittwoch von weiteren Zerstörungen an der Staumauer. Das Hochwasser kann weiter steigen in den Ortschaften. Manche Dörfer sind komplett versunken im Wasser, 80 Ortschaften liegen in der Überschwemmungszone. Die Ukraine wirft russische Truppen vor, sie hätten den Damm und das Kraftwerk gesprengt. Russland wirft ukrainischen Streitkräften Beschuss vor.