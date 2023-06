Land feiert Geburtstag Schweden feiert 500-Jahr-Jubiläum

König Carl XVI. Gustaf (77) und die in Heidelberg geborene Königin Silvia (79) hatten den Jubiläumstag zuvor in Strängnäs westlich von Stockholm eingeläutet. In der schwedischen Hauptstadt selbst öffneten Kronprinzessin Victoria (45) und Prinz Daniel (49) mit ihren Kindern Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) am Vormittag die Pforten des Königsschlosses für Interessierte. Der Tag des offenen Schlosses ist Tradition zum schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni.