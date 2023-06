Teil einer 150-Punkte-Agenda Brasiliens Regierung will neue Naturschutzgebiete einrichten

In den vergangenen Wochen hatte der Kongress Lulas Versprechen aus dem Wahlkampf zum Ausbau des Naturschutzes einen Strich durch die Rechnung gemacht. So erschwerte das Parlament die Einrichtung von Indigenengebieten und beschnitt die Kompetenzen des Umweltministeriums. Ebenfalls am Montag gab die Regierung bekannt, dass Lula sein Veto gegen einen Vorstoß des Abgeordnetenhauses eingelegt hat, der die Abholzung im atlantischen Küstenwald erleichtern sollte. Nun liegt es am Senat, das Veto zu bestätigen oder aufzuheben.