Große Anfrage an die Landesregierung Industrie, Naturschutz, Wohnungsbau und Landwirtschaft – hat NRW genug Platz für alles?

Die Fraktion hat eine sogenannte Große Anfrage an die Landesregierung gerichtet; das Papier liegt unserer Redaktion vor: ein Katalog mit 262 Fragen. Die SPD will etwa wissen, wie viel Areal in ganz NRW derzeit für Industrie, Siedlungen, Verkehr, Wasser, Wald, Landwirtschaft oder andere Zwecke in Gebrauch ist, wie die Eigentumsverhältnisse aussehen und wie viel Gelände nach den Plänen von Land, Regionen und Kommunen in den nächsten Jahren für Gewerbegebiete, Straßen- und Schienenprojekte oder den Wohnungsbau genutzt werden soll.