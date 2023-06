Boris Pistorius und die Angst vor Krieg im Indo-Pazifik Sturm über den Weltmeeren

Der General ist ein harter Hund. 48 Stunden zuvor hat er Taiwan noch mit Eroberung gedroht. Und das Wort „friedlich“ hinzugefügt. Das ist durchtrieben. China strebe eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan an, aber auch der Einsatz von Gewalt sei nicht ausgeschlossen. Und nun ein Friedensgespräch? Boris Pistorius hat am Rande des Shangri-La-Dialogs in Singapur, der bedeutendsten Sicherheitskonferenz im Indo-Pazifik benannt nach dem Veranstaltungshotel, Privileg und Herausforderung zugleich, sich mit Li Shangfu, chinesischer General im Amt des Verteidigungsministers, austauschen zu dürfen – von Kollege zu Kollege. Li wird später in der Konferenz sagen, in China gebe es eine Stadt mit dem Namen „Shangri-La“, was so viel wie Reinheit und Dankbarkeit bedeute. Nomen est Omen. Guter Ort für Dialog.