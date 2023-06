Kriminelle am Amazonas So will Brasilien die Zerstörung des Regenwalds stoppen

Am Jahrestag des Mordes an Philips und Pereira forderten Demonstranten in mehreren Städten Brasiliens einen besseren Schutz des Regenwaldes und seiner indigenen Bewohner. „Brasilien konsumiert weiterhin Gold aus dem Land der Yanomami. Es konsumiert weiterhin Fleisch, das aus der Abholzung des Amazonas stammt. Sie arbeiten dort weiterhin mit illegalem Holz, betreiben Wildtierhandel und Drogenhandel, der völlig außer Kontrolle geraten ist. Es ist ein unfairer Kampf, denn sie sind gut bewaffnet“, sagte Phillips Witwe Alessandra Sampaio laut einem Bericht der Zeitung „Folha de S. Paulo“ am Montag bei einer Kundgebung in Rio de Janeiro.