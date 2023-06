Wagner-Chef bestätigt teilweise Rückeroberung Ukrainer halten Druck auf die Angreifer um Bachmut aufrecht

Der Kampf, so sagt sie, gehe in eine neue Phase, „er dauert fort, nur in anderen Formen“, so Maljar in einem Interview. Russlands Kräfte versuchten nun, aber erfolglos, ukrainische Soldaten von den „dominierenden Höhen“ über Bachmut zu vertreiben. Aber „wir halten sie sehr fest“, versichert die Vize-Ministerin.