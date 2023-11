Medienbericht Westliche Vertreter sprachen mit Ukraine über mögliche Friedensverhandlungen

Bei den Gesprächen sei in sehr groben Zügen überlegt worden, was die Ukraine für eine Einigung mit Russland aufgeben müsste, berichtet der US-Fernsehsender NBC unter Berufung auf US-Regierungskreise. Hintergrund seien Befürchtungen von Regierungsvertretern aus den USA und Europa, dass der Krieg in eine Sackgasse geraten sei und der Westen nicht mehr in der Lage sei, der Ukraine weiterhin Hilfe zu leisten. Einige der Gespräche hätten bei einem Treffen von Unterstützerstaaten im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe im vergangenen Monat stattgefunden. Reuters war nicht in der Lage, den Bericht des US-Senders unabhängig zu überprüfen.