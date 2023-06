“Air Defender 2023“ Ein Manöver als Signal an Putin

Kritik könnte sich an Auswirkungen auf die Zivilluftfahrt entzünden. Doch 250 Militärjets im Einsatz über Deutschland sind angesichts von täglich rund 8000 zivilen Flügen auch nicht so viel. Tief- und Tiefstflüge stehen nicht auf dem Manöver-Zettel, da haben die Menschen in Zeiten des Kalten Krieges ganz andere Belästigungen im Gedächtnis. Die vorübergehende Aussetzung des Nachtlandeverbotes soll dazu beitragen, dass sich Flüge nur verspäten und nicht ausfallen. Diese Last ist tragbar, vor allem angesichts des Bewusstseins, dass es darum geht, die Abschreckung glaubwürdiger und die Sicherheit größer zu machen.