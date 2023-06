Wegen drohendem Darmverschluss Papst Franziskus unterzieht sich dringender OP unter Vollnarkose

Rom · Papst Franziskus muss sich nach einer OP im Jahr 2021 am Darm einer weiteren Operation in dem Bereich unterziehen. Das gibt der Vatikan bekannt. Was dazu bekannt ist.

07.06.2023, 10:41 Uhr

Papst Franziskus bei seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz. Foto: dpa/Andrew Medichini

Laut Mitteilung des vatikanischen Presseamtes vom Mittwochvormittag wurde der 86-Jährige nach der Generalaudienz in die römische Gemelli-Klinik gebracht, wo er am frühen Nachmittag unter Vollnarkose am Darm operiert werden soll. Der Eingriff sowie die anschließende postoperative Phase würden einen mehrtägigen Klinikaufenthalt erforderlich machen. Schon 2021 wurde der Papst am Darm operiert. Anfang des laufenden Jahres hatte er in einem Interview erwähnt, dass seine Darmerkrankung, eine schmerzhafte Divertikulitis, zurückgekehrt sei. Ende März musste Franziskus zudem wegen einer Lungenentzündung klinisch behandelt werden. Mehr Informationen in Kürze.

(PS/kna)