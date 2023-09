Krieg in der Ukraine Ukrainischer Raketenangriff auf Sitz der russischen Schwarzmeerflotte

Zahlreiche Krankenwagen trafen am Hauptquartier ein, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtete. Granatsplitter seien im Umkreis von Hunderten Metern verstreut. Einwohner von Sewastopol sagten, sie hätten Explosionen am Himmel gehört und Rauch gesehen, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. In ukrainischen Telegram-Kanälen kursierten Bilder, die Rauchwolken über der Küste zeigten. Die Nachrichtenagentur AP konnte die Echtheit der Videos nicht umgehend überprüfen.