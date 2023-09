Polen, Ungarn und Slowakei Ukraine verklagt EU-Nachbarn wegen Getreide-Importstopps

Nachbarländer hatten ursprünglich angeboten, den Transport ukrainischer Ernten über eigenes Territorium zuzulassen. Allerdings sanken dadurch die heimischen Getreidepreise in osteuropäischen Ländern, was dort Bauern-Proteste auslöste. Die EU verhängte daraufhin ein Embargo, das es Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei erlaubte, den Verkauf von ukrainischem Weizen, Mais, Sonnenblumenkernen und Raps in ihren Ländern zu verbieten. Der Weitertransport in andere Länder war aber erlaubt.