Dammbruch in der Ukraine „Hier wird alles sterben“ – Einwohner von Cherson fürchten das Schlimmste

Die 52-jährige Iryna steht mit ihren Nachbarn am Ufer des Dnipro und schaut fassungslos auf die Wassermassen, die über die Stadt hereinbrechen. Die Bewohner von Cherson fürchten das Schlimmste, seit flussaufwärts der Staudamm von Kachowka in der Nacht zum Dienstag teilweise zerstört wurde und die Fluten des Dnipro in ihre Stadt vordringen. Sie verwünschen Russland.