Staatsanwaltschaft prüft Terrorverdacht : Drei Tote und Verletzte bei Messerangriff nahe Kirche in Nizza

Nizza Bei einer Messerattacke in Nizza sind nach Angaben der Polizei drei Menschen getötet und weitere verletzt worden. Ein Angreifer wurde festgenommen. Nizzas Bürgermeister geht von einem terroristischen Motiv aus. Ein Terrorhintergrund werde geprüft, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei.

Bei einer Messerattacke in der Basilika Notre-Dame in Nizza sind am Donnerstagmorgen drei Menschen getötet worden, zwei Frauen sowie der Aufseher der Kirche. Weitere Personen seien verletzt, heißt es nach Polizeiangaben. Der Täter sei gefasst und vernommen worden. Er sei von Kugeln verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Zwei der Morde ereigneten sich demnach in der Kirche; das dritte Opfer befand sich in einer Gaststätte vor der Basilika. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden. Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, schrieb am Donnerstag auf Twitter: „Alles deutet auf einen Terroranschlag im Umfeld der Basilika Notre-Dame von Nizza hin.“ Die Polizei hatte zuvor in einer ersten Bilanz von einem Toten und mehreren Verletzten gesprochen.