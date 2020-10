„Europe’s Most Wanted“ : Europol sucht gefährlichste Sexualverbrecher mit einer Online-Kampagne

Der Screenshot der Webseite von Europol, "eumostwanted.eu", zeigt 13 von 19 der gefährlichsten Sexualstraftäter Europas. Foto: dpa/-

Den Haag Europol will 19 der gefährlichsten Sexualstraftätern in Europa fassen. Mit der Online-Kampagne „Europe’s Most Wanted“ bittet die europäische Polizeibehörde die Bürger um Mithilfe.

Die Gesuchten seien laut Europol entweder bereits verurteilt oder dringend tatverdächtig. Sexualverbrechen gehörten zu den schlimmsten Straftaten, erklärt Europol. „Fast alle zwei Minuten wird in der EU ein Sexualverbrechen begangen.“ Sexualgewalt könne jeden treffen, aber Frauen und Kinder seien vor allem die Opfer.

Mit der Online-Kampagne bittet die europäische Polizeibehörde die Bürger um Mithilfe. Auf der Website https://eumostwanted.eu/ sowie in den sozialen Medien sind vier Wochen lang die Steckbriefe der gefährlichsten Sexualstraftäter aus 19 Ländern, darunter auch Deutschland, zu sehen. Hinweise zu den Gesuchten können anonym online abgegeben werden. Die jeweils zuständigen nationalen Ermittler würden dann direkt informiert.

Die erste „Most Wanted“-Kampagne von Europol war 2016 gelaufen. Gezielt wird dabei online und europaweit nach einer begrenzten Zahl von Flüchtigen gesucht. Seither wurden nach Europol-Informationen 91 Straftäter festgenommen. In 33 Fällen kam der entscheidende Tipp aus der Bevölkerung.

