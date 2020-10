Ermittlungserfolg in den Niederlanden : Verdächtiger für Völkermord in Ruanda festgenommen

Rotterdam Niederländische Zielfahnder haben einen 71 Jahre alten Mann festgenommen, dem Beihilfe zum Völkermord in Ruanda vorgeworfen wird. Der Verdächtige lebte über 20 Jahre unentdeckt in Rotterdam. Ruanda hat bereits einen Auslieferungsantrag gestellt.

Niederländische Ermittler haben einen Mann aus Ruanda unter dem Verdacht der Beihilfe am Völkermord in seiner Heimat 1994 festgenommen. Der 71-Jährige lebte seit etwa 20 Jahren in den Niederlanden, wie die Staatsanwaltschaft am Montag in Rotterdam mitteilte. Ruanda hatte den Angaben der Justizbehörden zufolge die Auslieferung des Mannes beantragt.