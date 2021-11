Nahost-Konflikt : Toter und Verletzte bei Anschlag in Jerusalem – Attentäter erschossen

Toter und Verletzte bei Anschlag in Jerusalem – Attentäter erschossen

Polizisten in Jerusalem. Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

Jerusalem Ein Palästinenser hat am Sonntag in der Altstadt von Jerusalem einen Israeli getötet und vier weitere verletzt. Er wurde von der Polizei erschossen.

Die Polizei veröffentlichte Bilder von einer improvisierten Schusswaffe und einem Messer vom Tatort. Die extremistische Hamas-Organisation pries den Angriff in einer Erklärung, reklamierte die Tat aber nicht für sich, die sie als „heroische Operation“ bezeichnete.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff in der Nähe eines Eingangs zum Tempelberg. Die Gewalt rund um die Stätte, die vom Judentum und dem Islam als heilig angesehen wird, hat schon früher zu Kämpfen zwischen Israel und den Palästinensern geführt, zuletzt im Mai.

Rettungskräfte teilten zunächst mit, ein Mensch sei lebensgefährlich verletzt worden, ein weiterer schwer und drei hätten leichte Verletzungen. Wenig später erklärte das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem , einer der Verletzten sei gestorben. Der Angreifer wurde noch am Tatort für tot erklärt. Zwei der Leichtverletzten waren nach Angaben der Behörden Polizeibeamte.

Die Polizei identifizierte den Angreifer als einen Mann aus Ostjerusalem in den 40ern. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Bar Lev, sagte vor Journalisten, bei dem Schützen handele es sich um ein Mitglied des politischen Arms der Hamas aus dem Flüchtlingslager Schuafat im Osten Jerusalems. Die Ehefrau des Mannes habe das Land drei Tage zuvor verlassen.

Die Hamas erklärte, der Widerstand der Palästinenser gegen die zionistische Besatzung werde weiterhin mit allen Mitteln geführt. Dies gelte so lange, bis die Besatzer von den heiligen Stätten und dem gesamten Land vertrieben seien, sagte Sprecher Abdel Latif al-Kanu.

Dimiter Tzantchev, der designierte EU-Botschafter in Israel, teilte via Twitter mit, seine Gedanken seien bei den Opfern des „feigen Angriffs in der Altstadt von Jerusalem“ und verurteilte „diesen sinnlosen Angriff auf Zivilisten“.