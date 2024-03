Vorgezogene Neuwahl Zehntausende Israelis demonstrieren in Jerusalem gegen die Regierung

Zehntausende Israelis haben am Sonntag vor dem Parlamentsgebäude in Jerusalem gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert. Es war die größte Demonstration gegen die Regierung seit Beginn des Gaza-Kriegs, der am 7. Oktober vom Angriff der militant-islamistischen Hamas auf den Süden Israels ausgelöst wurde. Die Menge forderte ein Abkommen zur Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und eine vorgezogene Neuwahl.