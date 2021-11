Bundesregierung spricht erstmals direkt mit Taliban in Kabul : Aufschlag in Kabul

Taliban prägen das öffentliche Bild in der afghanischen Hauptstadt: Ein Religionskrieger in Kabul (Symbolbild). Foto: AP/Petros Giannakouris

Meinung Berlin Erstmals seit der Machtübernahme durch die Taliban verhandelt die Bundesregierung in Kabul direkt mit den Taliban. Die rdaikalen Islamisten müssen Grundrechte garantieren und dem Terrorismus abschwören, sonst kann es keine Zusammenarbeit geben.

Afghanistan steht vor einem Hungerwinter. Die Wirtschaft liegt am Boden. Gehälter von Staatsbediensteten sind seit Monaten nicht bezahlt. Viele Menschen wollen lieber heute als morgen das Land verlassen. In Afghanistan regiert wer? Die Taliban. Jetzt hat die Bundesregierung erstmals seit der Machtübernahme durch die radikal-islamistischen Religionskrieger hochrangige Diplomaten zu Verhandlungen mit der De-Facto-Regierung nach Kabul geschickt. In Afghanistan wird deswegen der Frieden nicht ausbrechen, ebenso wenig wie in den 20 Jahren, in denen eine Nato-geführte internationale Militärallianz versucht hat, das Land zu demokratisieren und die Taliban von der Macht fernzuhalten. Beides ist gründlich misslungen, wie die Welt spätestens seit der Eroberung von Kabul durch die Taliban und dem fluchtartigen Abzug des Westens inklusive der Bundeswehr erfahren hat.