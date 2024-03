Nahostkonflikt Offenbar erneut mehrere Tote bei Ausgabe von Hilfsgütern im Gazastreifen

Wie die Organisation mitteilte, seien mindestens fünf Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Es hatten sich angesichts der Ankunft von rund 15 unter anderem mit Mehl beladenen Lastwagen tausende Menschen am frühen Morgen an einem Kreisverkehr in der Stadt Gaza versammelt. Drei der Getöteten seien erschossen worden.