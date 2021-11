Wende im Mordfall Malcolm X : Schuldsprüche gegen zwei Ex-Häftlinge sollen aufgehoben werden

Der Bürgerrechtler Malcolm X wurde erschossen, als er am 21. Februar 1965 im Ballsaal Audubon Ballroom im New Yorker Viertel Harlem eine Rede hielt. Foto: dpa/---

New York 56 Jahre nach dem Attentat auf den US-Bürgerrechtler werden zwei verurteilte Männer freigesprochen. Die neuen Ermittlungen sollen unter anderem durch eine Netflix-Doku ins Rollen gebracht worden sein.

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Attentat auf US-Bürgerrechtler Malcolm X sind die Schuldsprüche gegen zwei Männer aufgehoben worden. Eine Richterin in Manhattan kippte am Donnerstag die Hafturteile gegen den 83 Jahre alten Muhammad Aziz und den inzwischen verstorbenen Khalil Islam.

Staatsanwälte und Anwälte der Männer hatten den Fall zuvor wieder aufgerollt und erklärt, dass Aziz und Islam nicht in den Mord an Malcolm X verwickelt gewesen seien. Dies hätten neue Beweise ergeben. Die Behörden hätten einige Erkenntnisse zudem zurückgehalten. Aziz und Islam verbrachten also Jahrzehnte im Gefängnis für ein Verbrechen, das sie nicht begangen hatten.