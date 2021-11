Flucht vor den Taliban : Kim Kardashian bezahlt London-Flug für afghanische Fußballerinnen

Afghanische Fußballerinnen bei einem Freundschaftsspiel mit dem Frauenteam von Katar in Doha am 10. November. Foto: AFP/KARIM JAAFAR

London Nach der Machtübernahme der Taliban ist ein afghanisches Mädchenfußballteam in Pakistan untergekommen - allerdings befristet. Nun half US-Reality-Star Kim Kardashian den Afghaninnen bei der Flucht nach London.

Ein von US-Reality-TV-Star Kim Kardashian finanzierter Evakuierungsflug hat Spielerinnen eines afghanischen Mädchen-Fußballteams nach Großbritannien gebracht. Die 35 Fußballerinnen und ihre Familien, insgesamt 130 Menschen, landeten nach Angaben der an der Evakuierung beteiligten Rokit-Stiftung am Donnerstag am Flughafen Stansted bei London.