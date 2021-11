Hakenkreuze, SS-Uniformen und Hitler-Bart : Kolumbianische Polizeischüler posieren bei offizieller Feier als Nazis

Bogotá In Kolumbien haben Polizeischüler für Empörung gesorgt, die anlässlich eines „Kulturaustauschs“ mit Deutschland SS-Uniformen getragen und NS-Symbole zur Schau gestellt haben.

Rund ein Dutzend Fotos der Feier der Polizeischule im südwestkolumbianischen Tulua wurden im offiziellen Twitter-Konto der Polizei veröffentlicht und brachten die Behörden in Erklärungsnot. Die deutsche und die israelische Botschaft in Bogotá verurteilten diese Verharmlosung der Nazi-Herrschaft, Kolumbiens Staatschef Iván Duque entschuldigte sich öffentlich.

Auf den Fotos sind Polizeischüler in Wehrmachtuniformen und SS-Uniformen mitsamt Hakenkreuzbinde zu sehen. Einer der Männer trägt sogar einen kleinen Hitler-Bart. Zwei Polizisten in Nazi-Uniformen posieren vor einer Burg-Kulisse aus Pappmaché, während sich daneben ein dritter mit einem deutschen Schäferhund zu seinen Füßen aufgestellt hat. Andere Polizeischüler tragen T-Shirts, auf denen das deutsche Wort „Polizei“ steht.

In dem Saal, in dem die Feier stattfand, sind Flaggen der Bundesrepublik sowie Luftballons in den Landesfarben schwarz, rot, gold zu sehen, aber auch die Reproduktion eines historischen Flugzeugs der Luftwaffe und Nachahmungen von Waffen, wie sie die Nazis benutzten. Auch mit Hakenkreuzen versehene Tischdecken sind auf den Fotos zu erkennen.