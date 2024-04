Nahostkonflikt Baerbock fordert islamistische Hamas zum Niederlegen der Waffen auf

Im Morgengrauen des 7. Oktober drangen hunderte Kämpfer der Hamas und verbündeter islamistischer Gruppen vom Gazastreifen aus in den Süden Israels ein. In mehreren Ortschaften und auf einem Musikfestival töteten sie hunderte Menschen auf grausamste Weise. Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP ermorden sie etwa 1170 Menschen, mehr als 250 Menschen werden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.