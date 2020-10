Flüchtlingsboote in der Ägäis zur Umkehr gezwungen : Grenzschutzagentur Frontex soll in illegale Pushbacks verwickelt sein

Athen Die Europäische Grenzschutzagentur soll Recherchen mehrerer Medien zufolge an illegalen Zurückweisungen von Flüchtlingen durch die griechische Küstenwache beteiligt gewesen sein. Die Rede ist von Blockaden auf See und zensierten Berichten.

Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex ist nach Medienberichten in der Ägäis in illegale Zurückweisungen von Migranten durch die griechische Küstenwache verwickelt. Das berichtete am Freitag der "Spiegel" (Bezahlinhalt) vorab unter Berufung auf gemeinsame Recherchen mit den Medienorganisationen Lighthouse Reports, Bellingcat, dem ARD-Magazin "Report Mainz" und dem japanischen Fernsehsender tv Asahi. Demnach waren Frontex-Beamte seit April nachweislich bei mindestens sechs der sogenannten Pushbacks in der Nähe.