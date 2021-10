Illegale „Pushbacks“ an der EU-Grenze : Medien berichten von verdeckten Operationen gegen Migranten

Illegale „Pushbacks“ an der EU-Grenze

Migranten in einem Camp in Bosnien-Herzegowina. Foto: dpa/Amel Emric

Hamburg Ein internationaler Rechercheverbund berichtet von illegalen sogenannten Pushbacks an den EU-Außengrenzen. Vor allem die kroatische Interventionspolizei sowie griechische Eliteeinheiten sollen Migranten in verdeckten Operationen über die Grenzen zurückschicken.

An illegalen Pushbacks von Migranten aus der EU sind laut einem Medienbericht griechische und kroatische Spezialeinheiten beteiligt. Wie der "Spiegel" am Mittwoch unter Berufung auf monatelange gemeinsame Recherchen mit mehreren Partnermedien berichtete, nehmen die kroatische Interventionspolizei sowie griechische Eliteeinheiten die Pushbacks in verdeckten Einsätzen vor. Demnach verschleiern die Einsatzkräfte oftmals ihre Identität, indem sie Uniformen ohne Abzeichen sowie Sturmhauben tragen.