Geschlossene Grenzen : Mehr als 2,7 Millionen Migranten sitzen wegen Corona fest

Genf Wegen des Coronavirus sitzen 27 Millionen Migranten in anderen Ländern fest, melden die Vereinten Nationen. Geschlossene Grenzen verhinderten, dass die Menschen in ihre Heimatländer zurückkehren können.

Mehr als 2,7 Millionen Migranten sitzen laut den UN aufgrund von Corona-Beschränkungen in fremden Ländern fest. Geschlossene Grenzen und andere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Covid-19-Errgergers verhinderten die Rückkehr der Menschen in ihre Heimatländer, teilte die Internationale Organisation für Migration am Freitag in Genf mit.