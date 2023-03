Unterwegs in Deutschland Der Mann im Kilt: Wer ist König Charles‘ Bodyguard?

Beim Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. in Deutschland stach ein Mann hervor: Hochgewachsen, guttaussehend und im Kilt, der zuweilen auch als Schottenrock bezeichnet wird. Johnny Thompson, Equerry (Stallmeister) des britischen Königs, hat die Blicke auf sich gezogen. Manch ein Royal-Fan, der dem 74-jährigen Charles und seiner Frau Königin Camilla (75) bei deren Stationen in Berlin, Brandenburg und Hamburg die Aufwartung machte, sei in Wirklichkeit mehr an dem schneidigen Thompson interessiert, gingen Gerüchte unter den Schaulustigen.