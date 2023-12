Kein Humbug 180 Jahre „A Christmas Carol“ von Charles Dickens

An der weit verbreiteten These, Dickens habe das Weihnachten wie es heute gefeiert wird, durch sein Buch geradezu erfunden, gibt es aber Zweifel. „Er hat es nicht erfunden, aber er hat dabei geholfen, es populär zu machen“, sagt Sughrue. In England und auch in Amerika war Weihnachten in den Jahrhunderten vor Dickens in Verruf geraten. Die puritanische Bewegung sah in dem Fest etwas Verwerfliches, ein Anlass für sexuelle Ausschweifungen und Trunkenheit. Zwischen 1647 und 1660 war Weihnachten in England sogar offiziell verboten.