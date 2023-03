Britische Royals in Deutschland König Charles III. in Berlin – Jubelrufe, Fähnchen, Scharfschützen

Ausdauer und Geduld waren nötig. Viele Stunden standen Hunderte Bewunderer und Schaulustige am Mittwoch für einen persönlichen Blick auf den neuen britischen König Charles III. am Brandenburger Tor in Berlin an und warteten. Manche Zuschauer hinter den Absperrungen trugen originelle Hüte, viele britische Fähnchen waren zu sehen. Mit zunehmender Uhrzeit wuchs die Spannung, Blicke auf die Uhr, auf die Handys und in die Runde.