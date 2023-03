Royaler Besuch Warum der König im Bundestag von Monty Python spricht

In seiner Rede erinnert Charles auch an seine verstorbene Mutter Elizabeth II. „Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die außerordentliche Anteilnahme der Menschen in Deutschland“, sagte er mit Blick auf das Ableben der Monarchin im vergangenen Jahr. Elizabeth habe mit ihren vielen Besuchen in Deutschland einen Beitrag zur Versöhnung und Verständigung leisten wollen. Obwohl sie der Kriegsgeneration angehörte, habe sie sich früh für einen Besuch in Deutschland entschieden. „Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich einen besonderen Platz im Herzen der Deutschen erobert hat“, sagt der 74 Jahre alte Monarch.