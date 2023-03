Besuch in Deutschland Warum König Charles III. so hervorragend Deutsch spricht

Auf Wunsch seines Vaters ging Charles auch auf die Internatsschule Gordonstoun in Schottland, die Philip selbst besucht hatte. Gegründet hatte sie der deutsche Pädagoge Kurt Hahn, der seine Konzepte zuvor in Salem am Bodensee verwirklicht hatte. Philip, der selbst ein Jahr in Salem verbracht hatte, folgte dem wegen seiner jüdischen Identität und seiner Gegnerschaft zu den Nazis verfolgten Pionier der Erlebnispädagogik 1934 nach Gordonstoun. Ob Charles dort Deutsch lernte, ist unklar, seine Abiturprüfung (A-Level) legte er der BBC zufolge in den Fächern Französisch und Geschichte ab. Deutsch gehört dort aber aktuell zum Curriculum, wie auf der Webseite zu lesen ist.