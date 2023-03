Besuch in Brodowin Charles III. auf dem Ökohof: essbare Krone, Käse und Unwetter

Das geplante Kälbchen-Streicheln fiel am Donnerstag einem heftigen Unwetter mit Blitz und Donner zum Opfer, das über dem Ökodorf niederging und das strenge Protokoll durcheinanderbrachte. Der König suchte in dieser Zeit in der Hofmolkerei Schutz, wo er Käsemasse in eine Form füllte und glatt strich. „Wir saßen quasi in der Meierei fest. Das hat uns aber die Möglichkeit gegeben, ein bisschen mit dem König zu reden, was sonst vielleicht nicht so möglich gewesen wäre“, sagte Hofbetreiberin Katja von Maltzan.