Kulturverein in Wermelskirchen Vorhang auf – das ist das Theaterprogramm im „Film-Eck“ im Frühjahr 2024

Heinrich Heine klappt seinen Laptop auf und nein, er schreibt kein Gedicht, er meldet sich bei einer Singlebörse an. Was sollte er auch sonst machen, der große Düsseldorfer Dichter und Denker in Paris? Seit Jahren ist er krank, die Revolution in seiner Heimat ist gescheitert – er braucht Ablenkung. So chattet der Dichter von „Denk ich an Deutschland in der Nacht“, versteckt hinter einem Pseudonym, das „Elise, 27“ heißt. Doch wie im analogen Leben hält sich Heine auch im Chat nicht lange mit Smalltalk auf. Ehrlich, direkt und oft scharf an der Grenze zum Sagbaren, erzählt er aus seinem Leben und der Zuschauer taucht anhand von verschiedenen Stationen in eine Zeitreise seines Lebens voller Launen, genialer Gedanken und messerscharfer Analysen ein. Heinrich Heine steht bis heute für ein Leben, das an-eckt, stört, sich einmischt. Und das will das Theaterstück im „Film-Eck“ auch zeigen.