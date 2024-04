Besuch in Hamburg Albert II. von Monaco mit Charlène und Kindern im Miniatur Wunderland

Fürst Albert II. von Monaco und seine Familie haben am Donnerstagnachmittag das Hamburger Miniatur Wunderland in der historischen Speicherstadt besucht. Dort konnten der Regent (66), seine Ehefrau Fürstin Charlène (46) und die neunjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella die Touristenattraktion bei einem privaten Rundgang mit den Gründern kennenlernen. Normale Besucher hatten an diesem besonderen Tag keinen Zutritt. Am Mittag waren sie vom Hamburger Flughafen zunächst zum Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Alster gefahren, wo sie einigen Schaulustigen Autogramme gaben.