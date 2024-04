75 Jahre Commonwealth Wer will Charles eigentlich noch als König?

Kritisch ist die Lage für die Krone vor allem in der Karibik, wo Charles das Oberhaupt von gleich acht Ländern ist. Am deutlichsten wird dies in Jamaika. Als Prinz Harry, der jüngere Sohn von Charles, und seine Ehefrau Herzogin Meghan im Januar in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston bei der Premiere des Spielfilms „Bob Marley: One Love“ waren und dort mit Premierminister Andrew Holness fotografiert wurden, kamen Vorwürfe fehlender Sensibilität in der britischen Presse auf. Denn Holness hatte im März 2022 bei einem Besuch von Harrys Bruder William und dessen Frau Prinzessin Kate, der als PR-Desaster für die Royals endete, eine Abkehr von der Monarchie angedeutet.