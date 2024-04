Nach langwieriger Krankheit König Harald von Norwegen ist wieder im Dienst

Der norwegische König Harald V. ist nach einer längeren Erkrankung und zwei Eingriffen zum Einsetzen von Herzschrittmachern an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Zu den ersten geplanten Terminen des 87-Jährigen am Montag gehörte der Empfang norwegischer Offiziere im Königspalast in Oslo, wie aus dem Kalender des Monarchen hervorging.