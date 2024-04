Nach Einladung per Brief Prinz William besucht Schulprojekt

Mit einem Brief hatte Freddie Hadley vor einigen Monaten den britischen Thronfolger Prinz William zu einem Projekt über psychische Gesundheit für Jungs an seine Schule eingeladen. Nun ist der 41-Jährige - mit etwas Verspätung - der Einladung gefolgt und hat sich an der Schule im mittelenglischen Sandwell über die Initiative informiert. „Alles begann mit einem Brief…“, teilte der Kensington-Palast am Donnerstag bei X (früher Twitter) mit. „Es ist großartig, dieses inspirierende Projekt zur psychischen Gesundheit in Aktion zu sehen.“