Zweite Ferienwelle : Erneut Staus und Andrang an Flughäfen in NRW erwartet

Foto: Christian Schwerdtfeger 25 Bilder Ferienstart am Düsseldorfer Flughafen – Kilometerlange Schlangen und volle Terminals

Düsseldorf Ab in den Urlaub, aber vorher Stress beim Schlangestehen am Flughafen, im Stau auf der Autobahn oder im Zuggedränge? Zumindest an den Flughäfen in NRW könnte sich die Lage etwas entspannen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Nordrhein-Westfalen startet am Freitag wohl die zweite Ferienwelle - voraussichtlich mit vollen Zügen und Flughäfen und Staus auf den Autobahnen. Während es auf den Autobahnen laut ADAC sogar noch voller werden könnte als am ersten Ferienwochenende, ist an den großen Flughäfen Düsseldorf und Köln leichte Entspannung möglich: Die Fluggastzahlen sollen am Samstag und Sonntag an beiden Airports leicht unter denen des ersten Ferienwochenendes liegen. Im Bahnverkehr wird es voraussichtlich vor allem am Freitag voll, wenn sich Berufspendler und Urlaubsreisende in den Zügen begegnen, wie ein Bahnsprecher sagte. Am Freitag ist auch in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein der letzte Schultag vor den Sommerferien.

Am ersten NRW-Ferienwochenende hatten der starke Andrang und eine Computerstörung an der Gepäckförderanlage am Düsseldorfer Flughafen für teils chaotische Zustände gesorgt. Spontan half sogar die Düsseldorfer Flughafenfeuerwehr beim Gepäck aus. Dabei flogen nach Unternehmensangaben am vergangenen Samstag 65.000, am Sonntag 67.500 Passagiere. An diesem Wochenende sollen die Fluggastzahlen dagegen mit 57.000 am Samstag und 60.000 am Sonntag etwas niedriger liegen.

„Weniger Leute nimmt natürlich den Druck raus, aber zeitweise Peaks sind weiterhin möglich“, sagte ein Düsseldorfer Flughafensprecher. Der Flughafen Köln Bonn rechnet von Freitag bis Sonntag mit 110.000 Fluggästen. Die Zahlen seien „leicht geringer“ als am ersten Wochenende, sagte ein Flughafensprecher.

Foto: Fischer, Armin (arfi) Infos Top-Adressen für Camping in NRW

Für den Straßenverkehr erwartet der ADAC in Nordrhein-Westfalen eine noch höhere Belastung als am vergangenen Wochenende - unter anderem, weil am ersten Juli-Wochenende auch in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien beginnen. Besonders voll dürfte es am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag werden, wie der Automobilclub zu Wochenbeginn mitgeteilt hatte. Das höchste Staupotenzial gibt es am Wochenende auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und auf dem Weg in den Süden.

(chal/dpa)