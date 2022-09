Was Lokführer ins Mikro sprechen : Die kuriosesten Lautsprecherdurchsagen im Zug

Düsseldorf Wenn unterwegs im Zug etwas passiert – Verspätungen, defekte Türen oder eine Kuh, die die Gleise versperrt – machen Lokführer Durchsagen. Die kuriosesten Ansprachen, die Fahrgäste in den sozialen Medien festgehalten haben - eine Sammlung.

Viele Lokführer machen in ihrer Ausbildung ein Durchsagen-Training. Das soll den Zuglenkern helfen, Fahrgäste möglichst verständlich zu informieren. In dem Training geht es aber auch um Authentizität und eine persönliche Note, wie Durchsagen-Trainer Steffen Popp berichtet. Im sozialen Medium Instagram teilt er auf seinem Profil „Erzaehlen_Statt_Quaelen“ Fotos von gemeinsamen Durchsagen-Übungen mit angehenden Lokführern. Er und die Teilnehmer scheinen Spaß zu haben, sie grinsen in die Kamera. Und beim Training denken sie vermutlich vor allem an die Fahrgäste, die bei Verspätungen, Störungen und anderen Schwierigkeiten auf der Reise immer wieder wenig zu lachen haben.